Demon Slayer torna su Nintendo Switch con Sweep the Board

Mentre fervono i preparativi per il Nintendo Direct di settembre, SEGA solletica la curiosità della community Switch svelando Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board, il nuovo capitolo della serie di Demon Slayer destinato ad approdare sulla famiglia di console ibride della casa di Kyoto tra qualche mese.

A giudicare dalle primissime immagini ingame confezionato da SEGA, l'esperienza interattiva confezionata dagli sviluppatori e produttori giapponesi trarrà spunto dalla storia e dagli eventi più rappresentativi della serie di Demon Slayer per trasporli in una dimensione digitale piena di sfide da completare su un tabellone che ricreerà le principali ambientazioni del manga e anime tanto amato nella terra del Sol Levante (e con numerosi estimatori in Occidente).

Sweep the Board assumerà perciò i contorni di un gioco da tavolo interattivo con battaglie da disputare utilizzando dadi, carte speciali e modificatori vari che rifletteranno l'andamento della partita, con ostacoli e percorsi pieni di imprevisti sulla falsariga del Gioco dell'Oca e di board game affini.

Facendo la spola tra il Monte Fujikasane e Asakusa, i fan vecchi e nuovi di Kimetsu no Yaiba potranno cimentarsi in sfide sempre varie all'interno di scenari che cambieranno dinamicamente in funzione del ciclo giorno/notte, con eventi e opportunità da cogliere per pianificare nel migliore dei modi le mosse da far compiere al proprio eroe, tanto in singolo quanto in multiplayer (online e in locale).

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board è previsto al lancio nel corso del 2024 in esclusiva su Nintendo Switch.