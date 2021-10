Demon Slayer, trailer per Rui e Akaza: aggiornamento gratis per The Hinokami Chronicles

Inaugurato dal trailer di lancio di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, l'esordio del nuovo picchiaduro di CyberConnect2 ha portato l'opera manga di Koyoharu Gotoge nelle case di moltissimi videogiocatori.

A pochi giorni di distanza dal Day One del titolo, il team di sviluppo conferma i primi contenuti in arrivo nel gioco tramite il supporto post lancio. Con i trailer che trovate in questa news, CybeConnect2 e SEGA presentano infatti Rui e Akaza al pubblico di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. I due villain di Kimetsu no Yaiba sono pronti ad ampliare il roster del picchiaduro, portando con sé le proprie tecniche devastanti. Esattamente come per il resto della produzione, anche Rui e Akaza sono stati realizzati utilizzando l'anime di Demon Slayer come chiaro punto di riferimento stilistico.



I due personaggi saranno i primi ad esordire nel picchiaduro in maniera completamente gratuita. A seguire, il team di sviluppo proporrà due ulteriori update per la sua nuova creazione videoludica. La data di lancio dell'update di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles non è ancora stata indicata con precisione. Al debutto dei due nuovi personaggi non dovrebbe però mancare troppo, con CyberConnect2 che ha collocato la finestra di lancio dell'aggiornamento tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.