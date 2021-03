Demon Slayer, il videogioco prende forma: trailer per Giyu Tomioka

Dopo aver reso disponibili i trailer dedicati a Zenitsu e Inosuke, il team di CyberConnect2 ci presenta un ulteriore personaggio che troverà spazio nel nuovo videogame dedicato a Demon Slayer.

Il picchiaduro Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan proporrà agli appassionati del manga/anime diverse modalità di gioco, tra cui una modalità Storia ed una modalità Versus. In quest'ultima, sarà possibile vestire i panni di molteplici combattenti, incluso il potente Giyu Tomioka. Come Tanjiro, protagonista dell'opera, anche questo cacciatore di demoni è in grado di padroneggiare la forza dell'acqua, che convoglia in una serie di spettacolari kata. Con il trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news, CyberConnect2 offre un assaggio delle potenti tecniche del lottatore.



Dopo aver pubblicato la prima sequenza di gameplay di Demon Slayer, la software house sta progressivamente presentando il roster di personaggi che troveranno spazio nel loro nuovo titolo. Dopo aver dato forma a molteplici produzioni legate al mondo del fumetto nipponico, non da ultimo Dragon Ball Z: Kakarot, CyberConnect2 porterà l'immaginario di Demon Slayer su PC, PlayStaiton 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Al momento non è stata indicata una data di uscita specifica, ma il picchiaduro resta atteso in Giappone nel corso del 2021.