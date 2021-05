Demon Slayer il videogioco: un trailer presenta Shinobu Kocho

Il publisher Aniplex e lo studio CyberConnect 2 hanno svelato un nuovo personaggio del roster di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan: si tratta di Shinobu Kocho, selezionabile in modalità Versus.

CyberConnect 2 ha pubblicato un primo artwork del personaggio basato sul modello 3D in-game, il trailer svela alcune delle caratteristiche di Shinobu, permettendo di dare una occhiata alle sua principali abilità. Shinobu Kochu si aggiunge ad una vasta serie di eroi già annunciati per il videogioco di Demon Slayer tra cui Sabito, Makomo, Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan è atteso per il 2021 in Giappone su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC via Steam, al momento nessun publisher ha annunciato l'arrivo del gioco in Europa e Nord America ma considerando la buona popolarità di Demon Slayer in Occidente ci sono buone probabilità che il titolo possa raggiungere presto anche il nostro continente.

Il videogioco di Demon Slayer è stato annunciato inizialmente solo per PS4, in seguito Aniplex ha confermato che la produzione arriverà su tutte le console di attuale e nuova generazione (con la sola eccezione di Nintendo Switch) e su PC via Steam.