Demon Slayer: il videogioco uscirà anche su PS5, PC e Xbox One

Sul nuovo numero di Weekly Jump è presente un reportage dedicato al nuovo videogioco di Demon Slayer, scopriamo così che il titolo non arriverà solo su PS4 come annunciato in precedenza ma anche su PlayStation 5, Xbox One e PC Windows.

Aniplex e CyberConnect 2 (studio responsabile di giochi come Dragon Ball Z Kakarot e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm) hanno confermato che Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Kepputan uscirà in Giappone nel 2021, il gioco includerà una Story Mode e una modalità denominata Tag Battle Mode che vedrà alternarsi vari personaggi.

Purtroppo non ci sono altre informazioni ma Weekly Jump ha promesso una nuova anteprima nel numero in edicola il 15 febbraio, tra poco più di dieci giorni (o poco meno, considerando i consueti leak dal Giappone) ne sapremo di più.

Al momento il lancio di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Kepputan non è stato confermato per l'Occidente ma considerando il buon successo riscosso dalla serie ci sono ottime probabilità che il gioco possa arrivare anche nel nostro continente e l'aggiunta delle versioni Xbox One e PC sembra capitare a fagiolo. Restiamo comunque in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte del publisher.

