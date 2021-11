Demon Slayer: Yahaba, Susamaru e modalità 60fps con il nuovo aggiornamento gratis

Come promesso, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles riceve un nuovo aggiornamento a fine novembre, l'update è ora disponibile per il download in Asia (presto anche in Europa) e include due personaggi extra e una gradita novità.

Dopo Akaza e Rui in Demon Slayer The Hinokami Chronicles, con questo aggiornamento anche Yahaba e Susamaru si aggiungono al roster, inoltre è previsto un terzo aggiornamento gratis che introdurrà l'ultima coppia di personaggi, ancora senza una data di uscita.

Questo update di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles non introduce però solamente i due nuovi demoni giocabili ma anche nuove missioni online per guadagnare Punti Kimetsu e ricompense come immagini del profilo. Viene aggiunta inoltre la modalità "60 Frames Per Second Mode" su PC, PlayStation 5 e Xbox Seris X, che permetterà di giocare alcune parti dello Story Mode e sezioni della modalità Versus a 60fps, opzione non disponibile su PS4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles ha riscosso un buon successo con oltre un milione di copie vendute al lancio, CyberConnect 2 sta sviluppando nuovi contenuti come parte del supporto post lancio e maggiori dettagli in proposito verranno rivelati più avanti.