Demon Turf: un nuovo platform 3D stile cartoon anche per Xbox Series X

Lo sviluppatore indipendente Fabraz (autore di Slime San) ha annunciato Demon Turf, un platform 3D vecchia scuola in arrivo nel 2020 o 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e PC via Steam ed Epic Games Store.

Ambientato in un mondo demoniaco, Demon Turf vede come protagonista una perfida ragazzina che ha in mente un solo obiettivo, diventare la nuova Regina dei Demoni, per farlo però dovrà eliminare il Re dei Demoni attraversando vari livelli ed eliminando nemici e boss sempre più agguerriti.

Demon Turf si caratterizza per una estetica unica che mescola illustrazioni 2D ad un mondo 3D, il gioco si distingue per una forte componente umoristica, per una ambientazione di grande impatto e per un gameplay tradizionale ma al tempo stesso ricco di sorprese, oltre a vantare modalità aggiuntive come Photo Hunt, una vera e propria sfida social pensata per far interagire tra loro i membri della community.

Al momento Demon Turf è privo di una data di lancio, lo sviluppatore spera di poter pubblicare il progetto entro la fine del 2020 o al più tardi nel corso del 2021.