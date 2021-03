Demon Turf: il Platform 3D di Fabraz di nuovo in azione, disponibile la demo

L'evento ID@Xbox è l'occasione per vedere di nuovo in azione Demon Turf, un Platform 3D dallo stile molto particolare sviluppato da Fabraz, il team autore di Slime San, in arrivo prossimamente sia su Xbox Series X/S che Xbox One.

Demon Turf è stato annunciato nel 2020, ma da allora le informazioni sul titolo sono state abbastanza rare. Grazie allo showcase dedicato ai futuri Indie per le console della famiglia Xbox possiamo constatare che lo sviluppo del gioco procede per il verso giusto. Oltre alla tipica azione frenetica di un Platform e l'abbondanza di Boss Fight contro creature di grandi dimensioni, l'opera firmata Fabraz continua ad impressionare grazie a uno stile estetico unico nel suo genere, che offre un interessante mix di illustrazioni bidimensionali che si muovono su sfondi interamente 3D. Il gioco assicura inoltre un'ottima varietà in termini di ambientazioni da esplorare.

Inoltre, come confermato al termine del trailer dell'evento ID@Xbox da oggi è possibile testare Demon Turf con mano grazie all'arrivo di una demo speciale intitolata Demon Turf Trials. Si tratta di una ghiotta occasione per poter finalmente testare con mano questo particolare Platform 3D, sul quale ancora non si hanno certezze in merito alla data d'uscita, attualmente prevista per un generico 2021. Ricordiamo inoltre che, oltre ai sistemi Xbox, Demon Turf arriverà anche su Nintendo Switch e PC.