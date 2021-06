Demon Turf torna a mostrarsi al Guerrilla Collective, uscirà anche su PS5 e PS4

Il nuovo Platform 3D firmato Fabraz, Demon Turf, si è visto nuovamente in azione durante il Guerrilla Collective: non solo è stata un'ottima occasione per rivedere all'opera una produzione che promette di regalare un'esperienza appassionante per tutti gli amanti del genere.

C'è inoltre un'importante novità: il titolo prodotto da Playtonic Games uscirà anche su PlayStation 5 e PlayStation 4, in aggiunta alle già note Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store). Resta per il momento avvolta nel mistero la data d'uscita precisa, che per ora è ancora fissata per un generico 2021.

Demon Turf promette di rivelarsi un Platform che porterà una ventata d'aria fresca nel genere, catturando l'attenzione con la sua intrigante direzione artistica che mescola 2D e 3D, una forte dose di un umorismo e un focus su rigiocabilità e sfide sempre crescenti proseguendo nell'avventura. Inoltre, su Steam è possibile provarlo a cadenza settimanale (precisamente ogni giovedì) attraverso le Demon Turf Trials che permettono di avere sempre un nuovo assaggio sui progressi del gioco, in attesa del debutto dell'edizione completa nel prossimo futuro. Se volete scoprire ulteriori dettagli sull'interessante Platform sviluppato da Fabraz eccovi un ulteriore trailer di Demon Turf risalente all'evento ID@Xbox.