Demons's Souls su PS5: la potenza dell'SSD al servizio della vendetta!

Piuttosto a sorpresa, Sony ha di recente pubblicato un nuovo spot di PlayStation 5, in cui vengono evidenziate le caratteristiche dell'hardware next gen, tra cui feedback aptico a audio 3D.

Il breve video ricorda inoltre come il colosso videoludico punti a rendere possibile un'esplorazione di mondi videoludici da realizzarsi a grandissima velocità. A consentire il raggiungimento di tale target è soprattutto il nuovo SSD montato dalla console, come confermato anche da Insomniac, che promette caricamenti rapidissimi per Ratchet & Clank: Rift Apart.

Una convinzione ribadita anche da Gavin Moore, Direttore Creativo presso SIE Japan Studio, team attualmente impegnato, insieme a Bluepoint, nella creazione del remake di Demon's Souls. "In qualità di sviluppatori [di Demon’s Souls], - scrive il professionista videoludico - stiamo già cambiando il nostro modo di pensare all’unità SSD. Adesso non è più un semplice storage, ma anche una risorsa di memoria: sfruttiamo la velocità dell’SSD per caricare dati in tempi lampo, trasportando il giocatore al centro dell’azione per vendicare tutte le sue morti”.



Il ritorno in auge dell'iconica opera FromSoftware promette dunque di regalare alla community una notevole rapidità nell'esecuzione dei tempi di caricamento del titolo. Avventurarsi in Demon's Souls potrà portare, come da tradizione del genere, a molte e premature morti in-game, ma se non altro l'attesa per poter consumare la propria vendetta su di un ostico boss promette di essere breve!