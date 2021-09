Demon Slayer su PC e console, aspettando la Stagione 2: epici scontri nel nuovo trailer

In attesa degli ultimi dettagli sull'uscita della Stagione 2 dell'anime di Demon Slayer, i team di Aniplex e SEGA offrono novità sulla produzione videoludica dedicata alla serie.

In lavorazione presso gli studi di CyberConnect 2, già autori di Dragon Ball Z: Kakarot e Dragon Ball FighterZ, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles è infatti tornato a mostrarsi in un gameplay trailer dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato propone una ricca panoramica sulla Modalità Avventura del titolo. Ripercorrendo i punti salienti dell'opera del mangaka Koyoharu Gotoge, quest'ultima proporrà una variegata selezione di epici scontri con i principali villain demoniaci della serie.

Lungo il percorso, gli appassionati dell'avventura di Tanjiro Kamado e della sfortunata sorella Nezuko potranno anche cimentarsi nella Modalità Versus, pensata per una più libera immedesimazione nel cast di personaggi di Demon Slayer. Tra scontri spettacolari, il picchiaduro in stile anime mira a soddisfare i desideri della vasta schiera di appassionati del manga originale e dell'omonima serie animata Demon Slayer / Kimetsu no Yaiba.

I cacciatori di demoni potranno tentare di contrastare i piani delle misteriose Dodici Lune Demoniache a partire dal prossimo ottobre, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ancora nessuna conferma invece per una versione Nintendo Switch di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles.