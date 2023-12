Den of Wolves: i creatori di Payday svelano il nuovo FPS cooperativo, ecco il primo video

Lo spettacolo dei Game Awards 2023 con l'espansione Valhalla di God of War Ragnarok e il reveal trailer dell'horror OD di Hideo Kojima prosegue con Den of Wolves, lo sparatutto tattico a vocazione cooperativa di 10 Chambers.

Il nuovo extraction shooter dei creatori di Payday The Heist, Payday 2 e GTFO ci viene descritto dai ragazzi di 10 Chambers come un vero e proprio 'techno-thriller', un'esperienza sparatutto ad alto contenuto di adrenalina che ci vedrà operare come criminali su commissione.

Nel ruolo di 'braccio armato' delle corporazioni senza scrupoli che si contendono il controllo di Midway City, il nostro compito sarà quello di radunare una squadra di criminali, progettare i piani, prepararli sin nei minimi dettagli e, ovviamente, eseguirli per compiacere i 'committenti'.

Basta dare un'occhiata al video propostoci dal team di 10 Chambers, d'altronde, per intuire la portata di questo progetto e le ambizioni nutrite dal team che ha dato origine al fenomeno internazionale degli heist shooter con Payday. E voi, cosa ne pensate di questo titolo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi informiamo che Den of Wolves è destinato ad approdare (si spera) nel 2024 su una rosa di piattaforme che dovrebbe comprendere PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.