Den of Wolves, nuovo video: i creatori di Payday svelano i segreti del Reveal Trailer

L'heist shooter a tinte cyberpunk Den of Wolves riguadagna le nostre pagine con un video approfondimento realizzato da Ulf Andersson, Direttore Creativo di 10 Chambers, che ci svela i segreti del filmato di annuncio mostrato nel corso dei The Game Awards 2023.

L'esponente della software house fondata dai creatori della serie di Payday delinea la visione del team di sviluppo indipendente partendo proprio dalle sequenze ammirate nel corso dell'ultimo spettacolo che ha visto trionfare Baldur's Gate 3 con il GOTY 2023 ai TGA.

"Il nostro intento non era quello di realizzare un trailer solo per pubblicizzare il gioco", spiega Andersson prima di aggiungere che "il trailer di presentazione ci è di aiuto per 'darci una mossa', non mi piace realizzarli ma mi diverto a farlo perché ci costringe a guardare oltre e a far capire alle persone che siamo usciti dalla fase di pre-produzione".

La nuova IP dei creatori di Payday rimarrà nel solco tracciato dal celebre heist game per restituirci a schermo un'esperienza sparatutto cooperativa ambientata a Midway City, una metropoli fittizia dell'Oceano Pacifico settentrionale che è stata fondata dalle grandi aziende di Intelligenza Artificiale con l'intento di far crollare le economie globali attraverso un'attività di hacking inarrestabile. Il nostro compito sarà perciò quello di indossare i panni di una squadra di mercenari incaricata di rubare i segreti aziendali e il codice utilizzato dalle società rivali per hackerare i conti bancari delle superpotenze mondiali. Spetterà quindi a noi radunare una squadra, progettare un piano, scegliere gli equipaggiamenti più adatti e, una volta concluse queste operazioni, dare il via al colpo.

In attesa di conoscere la data di lancio del nuovo heist game dei creatori di Payday su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, qui trovate il primo video Den of Wolves.

