Denis Dyack: il fondatore di Silicon Knights incensa Hideo Kojima

Denis Dyack ha deciso di rompere il lungo digiuno mediatico concedendo un'intervista a IGN.com: il fondatore di Silicon Knights ha parlato del suo nuovo progetto, Deadhaus Sonata, e rivolto un ringraziamento a Hideo Kojima per l'esempio offertogli nel risolvere i problemi legati allo sviluppo di videogiochi complessi.

Nell'offrire il suo punto di vista sulle personalità più influenti del panorama videoludico, l'autore di serie culto come Legacy of Kain o Eternal Darkness, ma anche di catastrofici fallimenti come Too Human, ha definito il boss di Kojima Productions un vero e proprio guru del settore, un genio capace di superare con disarmante semplicità problemi capaci di distruggere la carriera di sviluppatori altrettanto blasonati.

Secondo quanto spiegato da Dyack, infatti, "spesso in questo settore si sente dire da tutti 'questo progetto è impossibile'. Hideo Kojima è diverso, non l'ho mai sentito dire 'lo farò' e guardarlo fallire in qualcosa che non sia in grado di risolvere. E alcuni di questi problemi sono davvero molto difficili da superare".

Il nuovo titolo con cui Denis Dyack proverà a rimettersi in gioco, l'horror fantasy Deadhaus Sonata, sarà proposto come free to play su PC e assumerà la forma di un action ruolistico e votato al multiplayer cooperativo. Per quanto riguarda il leggermente più famoso Death Stranding di Hideo Kojima, invece, bisognerà attendere fino all'E3 2019 di metà giugno per ricevere ulteriori informazioni su questa ambiziosa avventura sci-fi a mondo aperto.