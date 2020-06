Denise Gough in The Witcher 3: tutti i videogiochi doppiati dalla voce di Yennefer

Torniamo nell'universo fantasy ideato da Andrzej Sapkowski ed scopriamo gli oscuri segreti della magia insieme a Denise Gough, affermata attrice e doppiatrice di fama internazionale nonché voce della tenebrosa Yennefer in The Witcher 3.

Volubile, cocciuta e se provocata incline ad un'ira senza pari la maga di Vanderberg è uno dei personaggi che maggiormente ha conquistato i fan dei videogame di The Witcher, ma che soprattutto è riuscita a domare lo spirito selvaggio e solitario di Geralt di Rivia nonostante le furenti liti e i periodi di lontananza tra i due. Come molti membri della comunità magica anche Yennefer è sterile e non c'è libro o avventura in cui non insegua disperatamente un rimedio o un incantesimo che modifichi la sua condizione, generando in lei un'ossessione che la condurrà in una sfrenata ricerca di poteri senza eguali. Nei precedenti capitoli per console la maga era già stata presentata, ma è solo in Wild Hunt che prende vita grazie al doppiaggio della Gough, che prima di accostarsi alle avventure virtuali ha avuto una una brillante carriera nel teatro che porta avanti tutt'oggi.

I videogiochi doppiati dalla'attrice irlandese non sono molti, ma tutti hanno contribuito allo sviluppo e al progresso della cultura videoludica: l'abbiamo infatti udita in Mass Effect Andromeda nei molteplici ruoli di Kiiran Dals, Zorai e Anjik Do Xeel, e in Dragon Quest Heroes II in cui ha doppiato Alena, Queen of Ingenia ed Empyrea, mentre in Divinity Dragon Commander ha dato voce al personaggio di Catherine. Altre apparizioni della Gough sono state in Star Wars Battlefront e in XCOM 2, nei quali ha interpretato ruoli minori.

Poche settimane fa la Gough è stata scritturata per Cassian Andor, spin-off dell'universo lucasiano con Diego Luna e anche per l'attesa serie prequel di Game of Thrones. Se lo avete perso vi rimandiamo al nostro approfondimento sul doppiatore di Geralt di Rivia e scoprite gli ultimi, seducenti cosplay di Yennefer e Triss.