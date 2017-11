Dennis "INTERNETHULK" Hawelka ci lascia all'età di 30 anni

L'ex coach deldi, è morto all'età di 30 anni. La dipartita di Hawelka è stata purtroppo confermata con una nota su Twitter da parte degli stessi proprietari di Team Liquid, Steve Arhancet e Victor Goossens.

"Siamo in contatto con la sua famiglia e cerchiamo di sostenerli in ogni modo possibile, mentre cerchiamo di metabolizzare la perdita", hanno scritto i proprietari del team. "Chiediamo, gentilmente, a tutti di rispettare la privacy della famiglia durante questo periodo estremamente difficile".

I dettagli della sua morte, al momento, non sono stati resi noti. Hawelka è stato un gigante del movimento eSports: ha partecipato ad una quantità incredibile di competizioni internazionali su diversi titoli, tra cui World of Warcraft, StarCraft 2 e League of Legends.

Il giocatore, di nazionalità tedesca, ha fatto parte di una serie di squadre professionistiche che lo hanno accolto lungo tutta la sua carriera. Per Overwatch, Hawelka aveva fondato IDDQD. Gran parte del roster di IDDQD, poi, è stato successivamente reclutato dal Team Envyous, con cui Hawelka ha collaborato proficuamente riuscendo anche a far vincere alla squadra diversi titoli importanti.

Recentemente, Hawelka si era dedicato all'attività di coaching. Ha collaborato con i Laser Kittenz e il Team Rogue prima di entrare a far parte del Team Liquid. La squadra di Overwatch del Team Liquid si è sciolta ufficialmente nel mese di settembre, ma Hawelka è rimasto comunque con i Liquid come head coach per la squadra di League of Legends.

Un grande giocatore e un grande professionista che ci lascia sin troppo presto.