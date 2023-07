Denuvo peggiora i giochi su PC? La compagnia dice di no e vuole dimostrarlo

Denuvo e la protezione anti-pirateria che la compagnia fornisce a publisher e sviluppatori non sono visti di buon occhio dai giocatori. Molti titoli per PC, infatti, sembrano offrire prestazioni inferiori nelle loro versioni "protette" se confrontate con quelle prive del DRM.

Uno dei casi più eclatanti lo abbiamo avuto con Resident Evil Village, che nella sua versione crackata, e quindi non influenzata da alcuna protezione, offriva un'esperienza molto più godibile di quella messa regolarmente in commercio da Capcom e inclusiva del DRM Denuvo. Altri titoli che venivano influenzati negativamente dalla protezione anti-tamper sono Mass Effect Andromeda, Dishonored 2, Shadow of the Tomb Raider e altri ancora.

Denuvo, però, non ci sta: la sua compagnia affiliata, Irdeto, vuole convincere i giocatori che il software anti-pirateria non danneggia le prestazioni dei giochi per PC e presto darà il via a una campagna che metterà a confronto i giochi con e senza Denuvo in esecuzione per supportare la propria tesi.

In un'intervista concessa ad Ars Technica, il direttore operativo di Irdeto, Steeve Huin, ha affermato che i test attualmente condotti dalla community non sono poi così utili per dimostrare la realtà della situazione, perché i giocatori non riescono quasi mai a confrontare la stessa versione di un gioco con e senza Denuvo. "Potrebbero esserci nel corso del ciclo vitale del gioco una versione protetta e una non protetta, ma queste non sono comparabili perché si tratta di build diverse nell'arco di sei mesi, ci sono molte correzioni di bug, ecc., il che potrebbero renderlo migliore o peggiore", le sue dichiarazioni.

Huin si è detto conscio che la community dei giocatori non si fiderà semplicemente delle sue parole, quindi l'azienda farà parlare i fatti. In futuro, Denuvo fornirà due versioni identiche di un gioco ai media, una con protezione Denuvo e una senza. Huin ha affermato che i test indipendenti dimostreranno che le prestazioni tra le versioni saranno "comparabili, identiche" e spera che saranno più affidabili di quelli condotti autonomamente dagli utenti.