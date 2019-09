Denuvo: Warner Bros. rimuove il chiacchierato DRM da Batman Arkham Knight su Epic Store

WB Games e alte sfere di Warner Bros. Interactive Entertainment decide di rimuovere il controverso DRM Denuvo dalla versione PC di Batman Arkham Knight presente su Epic Games Store.

L'iniziativa promossa dal colosso statunitense permette agli utenti che desiderano scaricare gratuitamente la versione PC di Batman Arkham Knight su Epic Store entro il 26 settembre di evitare l'installazione del chiacchierato sistema anti-tamper utilizzato da Warner Bros. per evitare la pirateria nel delicato periodo di lancio del titolo.

I curatori del portale YouTube di NeonGaming hanno così approfittato della rimozione di Denuvo da Batman Arkham Knight per realizzare una video analisi comparativa che testimonia i benefici apportati dall'assenza del DRM, quantificandone il guadagno prestazionale tra i 2 e i 3 frame al secondo a prescindere dai settaggi grafici selezionati e dalla risoluzione scelta per esplorare Gotham City nei panni del Cavaliere Oscuro.

Similarmente all'iniziativa promossa da WB Games, anche i vertici di Funcom hanno deciso di aggiornare Conan Unconquered per rimuovere Denuvo dalla versione PC Steam del loro strategico. Tra i videogiochi di recente commercializzazione che continuano ad essere protetti da Denuvo, il più importante è certamente Borderlands 3: la scelta compiuta da Gearbox ha ripagato in termini commerciali, se pensiamo che alle robuste vendite del titolo e al non trascurabile fatto che i cracker non sono ancora riusciti a violare il DRM di Borderlands 3 nonostante sia passata più di una settimana dall'uscita del looter shooter. A ogni modo, vi ricordiamo che Epic Store regala sei giochi di Batman: la promozione sarà attiva fino al 26 settembre.