Deoxys in Forma Difesa disponibile nei Raid EX di Pokemon GO

Come preannunciato da Niantic nel corso delle ultime giornate, il colorato universo in realtà aumentata di Pokemon GO accoglie un nuovo, temibile mostriciattolo: Deoxys in Forma Difesa!

Il nuovo Pokemon Leggendario di tipo Psico è il protagonista assoluto della nuova sfida che i ragazzi di Niantic Labs lanciano a tutti gli Allenatori che, con un pizzico di coraggio e tanta intraprendenza, desiderano imbarcarsi in questa nuova avventura durante un Raid EX.

Per ingaggiare battaglia contro il temibile Deoxys in Forma Difesa, basta ricevere un biglietto raid EX vincendo un raid in una delle Palestre idonee segnalate dal vostro Pokedex virtuale tramite un comodo tag. Ciascun biglietto raid EX vi rivelerà la data e l'orario in cui dover sfidare Deoxys.

Per avere la meglio su questo enigmatico Pokemon di tipo Psico è preferibile scendere in battaglia assieme a un amico: affrontare Deoxys in Forma Difesa richiede infatti la massima concentrazione e la necessità, per gli Allenatori, di sfruttare ogni opportunità. Anche per questo, Niantic consiglia a tutti i giocatori di Pokemon GO di collaborare con i propri amici. Anche perchè, nel corso dei prossimi mesi, i Raid EX che avranno luogo in primavera e in estate ci offriranno una nuova e più difficile sfida contro Deoxys in Forma Velocità!

Sapevate inoltre che il 30 marzo sarà disponibile un nuovo evento ingame di Pokemon GO incentrato sulle variazioni delle condizioni atmosferiche? Nel corso dell'evento sarà possibile incrociare un Lotad cromatico o un Castform in una forma normale.