Deponia The Complete Journey è gratis su Humble Bundle

Humble Bundle regala Deponia: fino al 26 gennaio, tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter di Humble Store riceveranno in regalo una copia di Deponia The Complete Journey per PC e Mac.

"Spazzatura, spazzatura e ancora spazzatura. La vita su Deponia, il pianeta-spazzatura, è tutto tranne che una passeggiata al parco. Non c’è da sorprendersi, quindi, che Rufus ne abbia abbastanza e che abbia escogitato un ridicolo piano dopo l’altro per scappare da quel luogo sconfortante. Quando Rufus, durante uno dei suoi tentativi di lasciarsi Deponia alle spalle, conosce Goal, non solo si innamora perdutamente della bellissima ragazza proveniente da Elysium, ma per sbaglio la spinge giù dalla sua comoda navicella spaziale e la fa cadere nel desolato pianeta-spazzatura. Questo incidente dà vita a nuovo e brillante piano: deve riportare Goal a Elysium, la città galleggiante, e nel contempo, può anche impersonare il suo trasandato fidanzato Cletus, che, per qualche strana ragione, è la copia sputata di Rufus. E così, inizia un’eccitante avventura…"



Per iscrivervi alla newsletter di Humble Bundle avete tempo fino al 26 gennaio, una volta completata la procedura riceverete un codice per scaricare gratis Deponia The Complete Journey, il gioco sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza alcuna limitazione.