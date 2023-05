Deppart come Unrecord: in video il nuovo FPS horror con body cam e grafica realistica

Sta aumentando sempre di più il numero di progetti che, in maniera molto simile a quanto visto nell'incredibile filmato di gameplay di Unrecord, sfruttano la body cam per creare un'esperienza più coinvolgente. L'ultimo della lista è Deppart, uno sparatutto horror in sviluppo presso un team indipendente.

A differenza di quanto accade solitamente, il gioco non è stato annunciato in pompa magna e al momento non è possibile nemmeno consultare le informazioni che lo riguardano su Steam o altre piattaforme di distribuzione digitale, visto che non è presente su nessuna di esse.

L'unico materiale disponibile sul gioco consiste in un prototipo scaricabile senza costi aggiuntivi dal portale itch.io, grazie al quale i giocatori possono farsi un'idea del l'FPS. Più che una versione dimostrativa, la porzione di gioco disponibile nel prototipo ha il solo obiettivo di far comprendere agli utenti le potenzialità tecniche e ludiche del progetto. Come si può vedere anche nel video gameplay in apertura, il protagonista si aggira per ambienti angusti e, grazie ad una pistola, può distruggere la serratura di porte chiuse oppure affrontare pericolose creature che si manifestano di tanto in tanto.

Prima di lasciarvi al video gameplay di Deppart, di cui non conosciamo le piattaforme di destinazione o la finestra di lancio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere tutti i dettagli sulla Body Cam Mod di Ready or Not.