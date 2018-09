Déraciné: il primo gioco di From Software su PlayStation VR arriva a novembre

Déraciné, il debutto di From Software nella realtà virtuale, ha finalmente una data di uscita: Sony Interactive Entertainment ha annunciato che il gioco sarà disponibile su PlayStation VR dal 6 novembre 2018.

Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato anche un nuovo trailer del gioco che potete visualizzare in calce alla notizia. In Déraciné il giocatore impersonerà uno spirito evocato da una giovane studentessa di un collegio isolato. Il nostro compito sarà quello di interagire con gli studenti e sfruttare le proprie abilità per manipolare le forze della vita e del tempo per cambiare il destino degli allievi...

Déraciné è al momento previsto in esclusiva su PlayStation VR, scaricabile dal PlayStation Store ad un prezzo non ancora annunciato. Indubbiamente un curioso esperimento dai papà di Dark Souls...