Derelicts, un survival in Unreal Engine 5: tra single player e Co-Op

A breve distanza dall'annuncio del passaggio all'Unreal Engine 5 per lo sviluppo di ILL, il motore di Epic Games diviene l'anima di una ulteriore produzione videoludica indipendente.

Stiamo parlando di Derelicts, un interessante survival game firmato - per il momento - da un singolo autore francese, attivo in rete come "Romain". Il titolo, in sviluppo da diverso tempo, è il protagonista di una frequente rassegna di aggiornamenti da parte del suo creatore, particolarmente attivo su Reddit, Twitter e Discord. Per farvi una prima idea della produzione, potete fare riferimento al materiale che trovate in apertura e in calce a questa news.

Come detto, Derelicts è in sviluppo con Unreal Engine 5, nuova e promettente iterazione del motore grafico di Epic Games. Al momento, i dettagli offerti dall'autore del gioco sembrano evocare uno scenario naturale suggestivo ma insidioso, all'interno del quale un sopravvissuto allo schianto di un velivolo dovrà cercare di restare in vita. Una missione non semplice, ma per la quale il giocatore potrà trovare aiuto in uno o più alleati. Derelicts supporta infatti sia il gioco in single player sia una modalità cooperativa per un massimo di 4 sopravvissuti.



Al momento, non sono disponibili dettagli precisi sulla finestra di lancio della produzione francese, ma è possibile seguire i progressivi aggiornamenti offerti dall'autore sul thread Reddit ufficiale di Derelicts.