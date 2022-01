Derelicts, l'Unreal Engine 5 in azione: un ambizioso survival in co-op

Ad ormai oltre un anno di distanza dal primo reveal dell'Unreal Engine 5, proliferano le produzioni che mirano a sfruttare le potenzialità del nuovo motore grafico di Epic Games.

Dopo nomi di eccellenza quali Hellblade 2: Senua's Saga ed esperienze notevoli come la recente Tech Demo di The Matrix Awakens, non mancano all'appello nemmeno produzioni minori, ma non per questo poco interessanti. Di recente, abbiamo ad esempio visto l'annuncio di Derelicts, un ambizioso survival game sviluppato - almeno per il momento - da una sola persona.

Il titolo mira ad accompagnare i giocatori alla scoperta di un pianeta sconosciuto, sul quale lo sfortunato protagonista è destinato ad atterrare in seguito ad un incidente che ha coinvolto la sua navicella spaziale. Tra strane creature e biomi variopinti, il nostro alter-ego dovrà cercare di restare in vita, scoprendo al contempo cosa si cela dietro alcuni misteri. Ad aiutarlo, potranno intervenire altri 3 giocatori, grazie alla modalità co-op supportata da Derelicts.

Per presentarvi ogni dettaglio su questa nuova produzione in Unreal Engine 5, la nostra Redazione ha realizzato una ricca video anteprima dedicata. Come ormai da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!