Descenders: l'arcade racer con le bici sbuca dalla montagna su Nintendo Switch

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto su Steam, PS4 e Xbox One, gli autori di RageSquids lanciano su Nintendo Switch Descenders Extreme Procedural Freeriding, un funambolico arcade racer in cui lanciarsi a tutta velocità in sella alla propria bici.

Il progetto, edito da No More Robots e disponibile su Xbox Game Pass, fa proprio il linguaggio videoludico degli arcade racing in terza persona per farci inforcare delle mountain bike da competizione e consentirci, così facendo, di lanciarci a tutta birra da montagne generate a livello procedurale.

L'esperienza ludica offerta dalla trasposizione Switch di Descenders è la stessa delle altre versioni già disponibili su PC e console, dai controlli freestyle imperniati su di un profondo motore fisico alla struttura roguelike delle attività da svolgere.

Il sistema di progressione dell'esperienza di gioco si basa infatti sulla reputazione guadagnata e sulla capacità di completare ogni percorso senza dilapidare il proprio "patrimonio di vite": per riuscire a raggiungere a valle, il nostro intrepido alter-ego deve fare appello a tutto il suo coraggio (e ai nostri nervi saldi) per guadagnare punti salute e vite aggiuntive raggiungendo gli obiettivi speciali di ciascuna discesa. Qualora foste interessati a questo titolo, vi ricordiamo che è già disponibile su Switch dal 6 novembre e che presto troverete sulle nostre pagine la recensione della versione nintendiana, ma prima vi informiamo che in calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di Descenders.