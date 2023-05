Descenders guadagna un milione di giocatori con PlayStation Plus

PlayStation Plus sembra aver fatto bene a Descenders: il gioco è parte della lineup PlayStation Plus Essential di maggio 2023 e proprio grazie all'aggiunta nel catalogo è stata registrata una nuova impennata di giocatori.

Secondo quanto riportato dal responsabile del team di sviluppo, in sole 24 ore oltre un milione di giocatori hanno provato Descenders. Non si cita direttamente PlayStation Plus ma è chiaro che il servizio in abbonamento di Sony ha sicuramente dato una grande mano a raggiungere questi risultati, considerando che Descenders sembra aver esaurito la sua parabole commerciale già da qualche tempo.

Gli abbonati PlayStation Plus sono 47.4 milioni, un milione di giocatori in poche ore per un piccolo studio indipendente rappresenta sicuramente un grade traguardo e gli autori di Descenders sembrano essere assolutamente soddisfatti di questo risultato, che oltretutto potrebbe migliorare dal momento che il gioco resterà disponibile nel catalogo Essential fino all'inizio del mese di giugno, scaricabile da tutti gli iscritti a PlayStation Plus, di qualsiasi livello.

Tra gli altri giochi gratis PS Plus di maggio 2023 troviamo anche il gioco medievale Chivalry 2 e il racing GRID Legends di Codemasters, ai quali si unisce il già citato Descenders, titolo che promette corse folli in Mountain Bike tra discese a rotta di collo, fango e panorami mozzafiato.