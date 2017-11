Descent: Underground uscirà anche su PS4 e Xbox One grazie a Little Orbit

, il reboot del popolare sparatutto uscito su PC nel lontano 1994, si prepara a debuttare anche sugrazie al supporto di Little Orbit. Il publisher ha stretto una partnership conper pubblicare il gioco su PC, PS4 e Xbox One nel 2018.

"Little Orbit ci sta aiutando ad arricchire l'esperienza di gioco offerta da Descent: Underground con una campagna single player più grande, un'eccellente direzione artistica e una curva d'apprendimento ancora più profonda." dichiara il CEO di Descendent Studios Eric Paterson.

Dopo la campagna Kickstarter conclusasi con successo nel 2015 e una successiva fase di Early Access su Steam, finalmente Descent: Underground si prepara ad arrivare nella sua versione definitiva su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018. Il gioco uscirà sia in formato digitale che in quello retail.