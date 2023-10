Desiderate un nuovo Rayman? Davide Soliani di Mario + Rabbids vorrebbe svilupparlo!

Sono passati dieci anni dall'uscita Rayman Legends, l'ultimo capitolo principale della serie Ubisoft, e la mancanza della melanzana viola si sta cominciando davvero a far sentire. Sapete a chi manca pure? A Davide Soliani, director della serie Mario vs. Rabbids, che sarebbe ben disposto a sviluppare un nuovo Rayman.

Chiacchierando con la redazione di Nintendo Everything, Soliani ha confessato che se gli venisse concessa l'opportunità di realizzare un nuovo gioco della serie Rayman, la coglierebbe a volo. Ecco cosa ha detto: "Se ne avessi l'opportunità, sarebbe assurdo non coglierla. Ad essere onesto, sì, lo farei. Mi spiego, Rayman è il tipo di gioco che non ha elementi realistici. E dal momento che non c'è realismo, tutto ciò che crei viene dalla tua fantasia e dalla fantasia del team. Tutto, da una sedia a un tavolo ad un nemico all'ambientazione è una forma d'arte, significa creare qualcosa dal nulla. Dunque, per me in quanto sviluppatore, è l'apice di ogni possibilità. Puoi sbizzarrirti e creare quello che ti pare, come abbiamo fatto in Sparks of Hope. Credo che sarebbe folle non cogliere quell'opportunità se mi venisse data".

Soliani non dovrebbe neppure spostarsi, dal momento che già lavora in Ubisoft! Come se non bastasse, ha già dimostrato d'amare il personaggio introducendolo nel mondo di Mario + Rabbids: Sparks of Hope con il DLC Rayman in the Phantom Show, che introduce una nuova storia incentrata sulla melanzana viola, nuove ambientazioni e nuove abilità.