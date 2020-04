Il design del DualSense di PS5 paragonato a... Gogeta di Dragon Ball!

La community PlayStation ha già creato numerosi design alternativi per il DualSense di PS5 tuttavia c'è chi ha deciso di andare oltre ironizzando con un meme e paragonando la nascita del controller a quella di Gogeta!

Il DualSense paragonato a Gogeta? Per quanto possa sembrare assurdo, un meme immagina il DualSense come il risultato della fusione tra il DualShock 4 ed il controller di Xbox One, paragonando questi due a Goku e Vegeta, dalla cui fusione è emerso proprio Gogeta, come mostrato in Dragon Ball GT e DB Super. Nello specifico Goku viene ritratto come DualShock 4 mentre Vegeta sarebbe il controller di Xbox.

Ovviamente si tratta di un Tweet alquanto ironico che non dovrebbe scatenare alcuna console war, vi invitiamo dunque a mantenere toni civili nei commenti. Nella notte in molti hanno già dato vita a mockup del DualSense in colorazioni diverse dal bianco/nero, tra cui arancione/nero, rosa/nero, giallo/nero, verde/nero e azzurro/nero, sono nati anche render non ufficiali che immaginano versioni speciali del controller dedicate a brand come Nike, Off-White, Supreme, Avengers, Star Wars e tanti altri ancora.

Ricordiamo che il nuovo DualSense sarà disponibile insieme a PS5 il prossimo autunno, al momento il prezzo del controller non è stato rivelato, così come dettagli su peso e dimensioni.