Il design degli eroi di Marvels Avengers potrebbe subire delle modifiche

Quella di Marvel's Avengers era probabilmente una delle presentazioni più attese a questo E3 2019. Il trailer, tuttavia, non è riuscito a convincere tutti i giocatori.

Tra gli aspetti più criticati sembra esserci la resa visiva degli eroi, giudicata poco riuscita. A giudicare dalle opinioni reperibili nel web, i giocatori insoddisfatti possono essere suddivisi in due distinti gruppi: da un lato, quelli dispiaciuti per la scelta di non utilizzare i volti dei celebri attori del Marvel Cinematic Universe. Dall'altro, coloro che non li gradiscono in generale, indipendentemente dalla mancanza delle suddette star.

A quanto pare, gli sviluppatori stanno facendo tesoro delle critiche. In un'intervista rilasciata a GameSpot, Bill Rosemann, VP e Creative Director di Marvel Games, ha dichiarato quanto segue: "Stiamo ascoltando tutti i commenti, li stiamo condividendo e li stiamo inviando allo studio. Vi stiamo ascoltando, grazie". In sostanza, ha lasciato intendere che l'aspetto degli eroi potrebbe andare incontro alle modifiche prima del lancio del gioco, al fine di soddisfare le aspettative dei fan. In fin dei conti, manca quasi un anno all'uscita del gioco, il tempo per intervenire in tal senso non manca affatto. Il lancio di Marvel's Avengers, ricordiamo, è fissato per il 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Ci troviamo di fronte ad una situazione per certi versi simile a quella vissuta dalla 20h Century Fox con il film di Sonic the Hedgehog, rinviato per dare l'opportunità al team di modificare il design del porcospino. Cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi gli sviluppatori fanno bene ad ascoltare i fan, o dovrebbero proseguire per la loro strada? Nel frattempo, se volete sapere cosa ne pensiamo della demo mostrata a porte chiuse, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Marvel's Avengers a cura di Francesco Fossetti.