Design di PlayStation 5: un nuovo concept in stile GameCube

In queste ultime settimane sono emersi numerosi concept design di PlayStation 5 e oggi c'è chi ha provato ad immaginare PS5 con un look "cubettoso" in stile GameCube.

Un concept di fatto molto minimal che presenta tre sezioni unite tra loro con lettore Blu-Ray a scomparsa e nessun tasto in evidenza, sullo chassis solamente il logo PlayStation ed il led azzurro di accensione. Un design che ricorda per certi versi l'aspetto di Xbox Series X, seppur in formato ancora più piccolo e ulteriormente ridotto per occupare meno spazio.

C'è da dire che per quanto interessante quasi sicuramente l'aspetto definitivo di PlayStation 5 non ricalcherà in alcun modo questo concept, sono in molti a pensare che la prossima console Sony avrà un design in linea con quello di PlayStation 4 e PS4 PRO, sebbene al momento la compagnia non si sia espressa a riguardo, non mostrando neanche un piccolo teaser o un frammento della console.

PlayStation 5 uscirà a Natale 2020 insieme a Xbox Series X, dubbi invece riguardo la data di presentazione, apparentemente prevista nel corso della primavera, anche se l'emergenza internazionale Coronavirus potrebbe aver cambiato i piani di Sony. E voi cosa ne pensate del design a cubetto per PlayStation 5? Vi piacerebbe se la console avesse effettivamente questo aspetto?