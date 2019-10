Design di PS5: diamo uno sguardo ai render aggiornati del Dev Kit ufficiale

Grazie alle ultime foto del Dev Kit di PS5 trapelate in rete, i designer della redazione olandese di LetsGoDigital hanno potuto "aggiornare" i loro ormai celebri render della console next-gen di Sony.

Partendo dalle immagini del Dev Kit reale di PS5, e dai diagrammi esplicativi contenuti nei brevetti di Sony, il team di LGD ha provato a ricostruire l'aspetto del dispositivo tecnologico utilizzato dagli sviluppatori di mezzo mondo per plasmare gli universi virtuali in cui ci immergeremo grazie ai titoli di lancio di PlayStation 5.

A prescindere dall'aspetto finale di PS5, la prossima generazione del Monolite Nero vanterà un SSD iperveloce che giocherà un ruolo cruciale nel modo in cui saranno sviluppati i titoli di PS5. L'hardware della futura PlayStation 5 comprenderà anche un lettore Blu-ray con supporto per dischi da 100GB, dei core espressamente dedicati al Ray Tracing, un controller con feedback aptico e trigger resistivi e, lato software, la retrocompatibilità e il supporto a PlayStation Now.

Tutto ciò sarà disponibile per Natale 2020 ad un prezzo che, presumibilmente, verrà annunciato solo pochi mesi prima dell'effettiva commercializzazione: nel frattempo, date un'occhiata ai nuovi render del Dev Kit di PS5 e diteci che cosa ne pensate.