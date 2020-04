Design di PS5: da Let's GO Digital nuovi render ispirati al controller DualSense

Dopo la presentazione del controller DualSense, la testata Let's GO Digital ha pubblicato nuovi render (ovviamente ipotetici) del design di PlayStation 5 realizzati da Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn).

Let's GO Digital è stata la prima testata a pubblicare i render del Dev Kit di PlayStation 5 con l'ormai popolarissima forma a "V", svelando così l'esistenza di kit di sviluppo PS5 dal design piuttosto particolare, poi fotografati negli studi di molti sviluppatori internazionali.

Adesso Snoreyn ha provato a ipotizzare in una serie di immagini il possibile design di PlayStation 5 basandosi sull'aspetto del DualSense così come mostrato da Sony. Ecco quindi che il designer immagina una console dalle forme morbide con ampia superficie superiore e logo in bella vista, che riprende in parte il form factor di PS4 PRO, rendendo il tutto più snello e dall'aspetto volutamente futuristico. Da notare il led azzurro che circonda parte della console e quella che, dai render, sembra essere una grata bene in vista per favorire la circolazione dell'aria. Due le colorazioni proposte, grigio e nero, in entrambi i casi con luce led blu a fare da cornice.

Cosa ne pensate di questo lavoro? Ricordiamo che si tratta di render e concept non ufficiali, al momento Sony non ha ancora svelato l'aspetto della sua prossima console e dunque il design finale di PlayStation 5 potrebbe essere molto diverso da quanto immaginato.