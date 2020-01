Design di PS5: nuovo concept fan-made per la console next-gen di Sony

Il nuovo anno videoludico si è aperto a pieno ritmo, con la community di appassionati in fremente attesa delle presentazioni ufficiali delle console next-gen.

Nel corso del 2019, sia Microsoft sia Sony hanno condiviso alcuni primi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche tecniche dei nuovi hardware, ma nessuno dei due colossi del settore si è ancora deciso ad alzare completamente il sipario sulla propria futura ammiraglia. In occasione dei The Game Awards, tuttavia, la Casa di Redmond ha deciso di concedere al pubblico un piccolo antipasto, svelando quello che sarà il design di Xbox Series X. Sony, da parte sua, custodisce ancora gelosamente il segreto su quello che sarà l'aspetto definitivo di PlayStation 5.



In assenza di un design ufficiale, molti videogiocatori hanno dato libero sfogo alla propria fantasia, proponendo molteplici concept fan-made di PS5. Uno di questi ha recentemente trovato diffusione tramite Twitter. Come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, l'autore ha immaginato due differenti versioni di PlayStation 5: una completamente nera ed un'altra in tonalità bianca. Il design immaginato per la console next-gen targata Sony si presenta come piuttosto essenziale, quasi in stile minimal: cosa ve ne pare di queste creazioni fan-made, vi piacciono?