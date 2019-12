Design di PS5: un nuovo concept render fan made incuriosisce i giocatori

L'utente di ResetERA CrimsonNocturne ha pubblicato alcune immagini di un render concept non ufficiale di PlayStation 5. Dopo l'annuncio di Xbox Series X, CrimsonNocturne si è divertito a immaginare il possibile design di PS5 condividendo il suo lavoro con la community.

Un design piuttosto semplice quello ideato da CrimsonNocturne che mantiene fede allo stile delle console PlayStation presentandosi come un monolite con pochi fronzoli, come il logo PlayStation sulla parte superiore e il logo Sony nella parte frontale insieme ai tasti (a scomparsa e non fisici) di accensione e per l'espulsione del disco Blu-Ray.

Il concept di CrimsonNocturne può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale (esattamente come Xbox Series X e come l'attuale PlayStation 4), si tratta di un render certamente interessante anche se con ogni probabilità non si avvicina al design di PlayStation 5. Secondo alcuni insider, Sony avrebbe optato per un look molto simile a quello di PS4 e PS4 PRO, così da non disorientare i consumatori e mantenere una continuità estetica tra le varie piattaforme.

Non sono ancora emerse immagini leak della console Next-Gen del colosso nipponico mentre circolano da tempo presunti concept del DualShock 5 che sembrano mostrare l'aspetto finale (o comunque, un design molto vicino alla revisione definitiva) del controller che accompagnerà il lancio di PS5 sul mercato.