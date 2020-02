Design di PS5: presunto leak dal sito ufficiale di PlayStation Japan

Non trovano fine le voci di corridoio e le indiscrezioni su quello che potrebbe essere il desing di PlayStation 5. Mentre Microsoft ha scelto il palco dei The Game Awards 2019, Sony non ha infatti ancora alzato il sipario dietro il quale si nasconde il suo nuovo hardware.

Di conseguenza, la community videoludica è attualmente in attesa di eventuali indizi e segnali che possano offrire indicazioni in merito. Ha dunque trovato rapida diffusione una segnalazione apparsa su Reddit. Sul noto forum è stata infatti riportato il presunto avvistamento di un particolare dettaglio sul sito ufficiale di PlayStation Japan.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, la fonte riporta di come sul portale sia temporaneamente apparsa un'icona relativa a PlayStation 5, che è andata ad affiancarsi a quelle dedicata a PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation VR. A destare interesse è stato, in particolare, la somiglianza tra il design proposto da questa misteriosa immagine e gli scatti che nel corso degli ultimi mesi hanno avuto per protagonista il Dev Kit di PS5. L'icona, sempre secondo quanto riferito su Reddit, sarebbe poi stata rimossa.



Tuttavia, come di consueto, vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando di informazioni non ufficiali: l'immagine, come già accaduto recentemente con un presunto video della schermata di avvio di PS5, potrebbe essere stata realizzata ad arte e rivelarsi dunque falsa. Per scoprire quale sarà effettivamente l'aspetto della console next-gen non resta altro da fare che attendere pazientemente novità direttamente da Sony: i piani per la presentazione di PS5 non sono ancora stati resi noti dal colosso videoludico.