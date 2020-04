Design di PS5: un tester Xbox immagina una console tutta curve e le custodie dei giochi

Non pago della discussione sorta in seguito ai suoi rumor su due eventi di Xbox Series X attesi per maggio e giugno, il tester e insider Xbox conosciuto su Twitter come Timdog ha pubblicato i render del suo personalissimo design di PlayStation 5, con tanto di dettagli riguardanti gli accessori e la custodia dei giochi.

L'autore di numerose indiscrezioni sulle console dell'universo Microsoft prova così a gettare idealmente uno sguardo sulla "concorrenza" per ipotizzare quella che, a suo parere, potrebbe essere la forma ufficiale di PS5.

Nelle immagini pubblicate sui suoi profili social, Timdog immortala il controller DualSense, le cover fan made dei videogiochi per PS5 (nella fattispecie, Dying Light 2 e Ghost of Tsushima) e soprattutto una console tutta curve che enfatizza le linee sinuose del nuovo pad presentato di recente da Sony.

D'accordo, questo design non sarà il massimo dell'eleganza ma di certo non pecca in originalità e audacia, specie per quanto concerne la reinterpretazione, da parte di Timdog, della griglia superiore per il sistema di aerazione che riprende la forma a V del devkit di PS5.

A tal proposito, vi invitiamo a recuperare questo nostro speciale sui concept fan made di PS5 più belli, con design realizzati dalla community traendo ispirazione dal DualSense, dalle forme del devkit, dall'attuale generazione di console PlayStation e persino da Xbox Series X.