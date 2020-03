Design di Xbox Series X: Microsoft svela i segreti del sistema di dissipazione del calore

Nel corso della presentazione a porte chiuse sulla componentistica interna di Xbox Series X, i progettisti di Microsoft hanno svelato al collettivo di Digital Foundry le strategie adottate per ridurre il calore generato dall'hardware della console nextgen della casa di Redmond.

Nel corso della chiacchierata scambiata con i ragazzi di DF, l'ingegnere dell'hardware della divisione Xbox Jim Wahl ha spiegato che "mi piace pensare che le nostre console delle generazioni passate avessero una sorta di 'esoscheletro', ossia quella struttura metallica che schermava i componenti interni che ne rappresentavano le 'viscere'. Quello che abbiamo fatto in questa generazione è stato capovolgere completamente quel sistema, su XSX abbiamo riprogettato i componenti interni creando un telaio in alluminio centrale che ne costituisce in qualche misura la spina dorsale".

Sempre in merito all'insolito design di Xbox Series X, il Principal Designer di Microsoft Chris Kujawski dichiara che "abbiamo realizzato quella che chiamiamo 'architettura di raffreddamento parallela', una strategia che ci ha permesso di immettere aria fresca e flussi d'aria costanti all'interno della console attraverso la creazione di zone separate nella componentistica". Riallacciandosi a queste affermazioni, Wahl sottolinea come "grazie ad esso riusciamo a gestire le fonti di calore in modo 'dimensionale', la disposizione delle componenti come una sorta di gioco 3D di Tetris non casuale, serve a migliorare l'efficacia di raffreddamento della console".

Di particolare interesse sono poi gli spunti di riflessione offerti da Wahl in tema di dissipazione del calore tramite la grande ventola di Xbox Series X: "Con tutta quella potenza da gestire, devi saper muovere molta aria all'interno della console e vuoi farlo nel modo più silenzioso e 'tranquillo' possibile. Per questo abbiamo adottato una soluzione a singolo ventilatore assiale. Lo abbiamo personalizzato in maniera estremamente profonda, dalla configurazione delle singole pale che lo compongono al design della scocca che lo racchiude, tutto è ottimizzato per operare al meglio".

Secondo il progettista dell'hardware di Xbox Series X, tutti questi accorgimenti renderanno la console nextgen di Microsoft ben più efficiente delle passate generazioni di piattaforme verdecrociate sia per quanto riguarda il design che la dissipazione del calore: "Grazie all'effetto combinato e parallelo dei grandi fori di ventilazione, della ventola e del telaio centrale, siamo riusciti a ottenere il 70% in più di flusso d'aria e il 20% in più di efficienza del dissipatore centrale rispetto alla passata generazione (Xbox One X, ndr)".