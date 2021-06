Designed for Xbox Series X/S: Microsoft presenta la nuova linea di TV e monitor

Dalle pagine del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Microsoft amplia il rinnovato programma Designed for Xbox per accogliere l'ultima gamma di TV e monitor progettati per esaltare le potenzialità e le funzioni nextgen di Xbox Series X/S.

A farci da Cicerone nella nuova offerta di televisori e monitor da gaming è Ethan Rothamel: l'esponente del team interno a Microsoft deputato alle relazioni con i partner per il programma Designed for Xbox parte dalla conferma dell'arrivo di Gaming Features for Xbox, un bollino che sarà applicato a tutte le TV e i monitor che sfrutteranno le caratteristiche evolute di Xbox Series X e Xbox Series S.

Il badge "Funzioni di gioco per Xbox" apparirà quindi su tutti quei pannelli che supporteranno appieno la Xbox Velocity Architecture, la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), l'HDR e la tecnologia HDMI 2.1 per offrire un'esperienza di gioco e visiva coinvolgente, ad alta risoluzione e con refresh 120Hz.

I prodotti che inaugureranno la nuova gamma di TV e monitor "Designer for Xbox Series X/S" saranno disponibili in estate. Le partnership siglate da Microsoft con i più importanti produttori internazionali di dispositivi tecnologici, quindi, si concretizzeranno nel corso dell'estate con l'arrivo sul mercato dei primi TV e monitor progettati per sfruttare le caratteristiche più avanzate di Xbox Series X/S. Tra questi, ci saranno Philips Momentum 559M1RYV da 55 pollici, ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ da 43 pollici e Acer Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV da 28 pollici.