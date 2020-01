Il designer dei mostri di Silent Hill è al lavoro su un nuovo progetto

Masahiro Ito, artista divenuto famoso per aver creato l'ormai iconico design dei mostri della serie Silent Hill, ha annunciato su Twitter di essere al lavoro su un nuovo progetto, per il quale figura tra i membri del team di sviluppo principale.

"Sto lavorando a un gioco in qualità di membro del team principale. Spero che non venga cancellato", recita il tweet. All'inevitabile richiesta di informazioni sul misterioso gioco da parte degli utenti, Ito ha dichiarato che "non può dire ancora nulla al riguardo".

L'artista ha anche colto l'occasione per augurare (in ritardo) un felice anno a tutti i suoi seguaci, allegando al contempo un artwork tratto da un gioco sci-fi retro ambientato in Russia, un progetto rimasto in sviluppo per conto di Sony Interactive Entertainment dal 2008 al 2010, prima di essere cancellato. Lo stesso artwork funge da sfondo per il suo sito fin dal 2012, ed è stato già condiviso su Twitter una prima volta nel marzo del 2017. Non è chiaro se l'immagine in questione, che potete visionare in calce a questa notizia, ha a che fare con il nuovo misterioso progetto.

Masahiro Ito, ricordiamo, ha ricoperto il ruolo di Monster Designer per Silent Hill (1999), per poi assumere anche la carica di Art Director per Silenti Hill 2 (2001) e Silent Hill 3 (2003). In tempi più recenti ha lavorato come Monster Designer per NightCry (2016) e Creature Designer per Metal Gear Survive (2018).