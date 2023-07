Il designer della prima Playstation rivela il significato dei simboli PS

Teiyu Goto, l'uomo a cui si deve il progetto concettuale della prima Playstation, ha svelato ai microfoni di Famitsu i significati degli iconici simboli di Playstation, vale a dire quadrato, triangolo, croce e cerchio.

Il designer ha spiegato che all'epoca era usanza per le aziende assegnare delle lettere dell'alfabetico o dei colori ai pulsanti. Su questa stessa scia, anche Sony desiderava qualcosa di semplice da ricordare, virando verso la scelta di simboli.

Fu in quell'occasione che Teiyu Goto propose l'idea del triangolo-cerchio-X-quadrato. Voleva che ognuno di essi avesse un proprio significato e una propria funzione e così è stato. E oggi, mentre Playstation 5 supera 40 milioni di copie vendute, quelle stesse combinazioni sono rimaste.

Il triangolo si riferisce al punto di vista, rappresenta una testa o una direzione e ha scelto che fosse verde. Il quadrato simboleggia a un pezzo di carta, vuole rappresentare un menu o un documento ed è stato pensato per essere rosa.

Il cerchio e la X, infine, racchiudono nel loro concept il processo decisionale, basato su "sì" o "no", e sono stati resi rispettivamente rossi e blu.

In azienda, ammette poi il progettista della prima Playstation, alcuni ritenevano quella scelta di colori eccessivamente confusionaria, perciò ha dovuto insistere col management affinché non fosse scartata in favore di qualcos'altro. E, col senno di poi, si può anche dire che avesse ragione, dato che quello schema di forme e colori perdura ancora oggi.

La storia di Playstation è ricca di chicche e aneddoti come questo che non tutti conoscono. Per esempio, conoscete questi trucchi e segreti nascosti della Playstation 1?