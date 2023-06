Despelote: è di nuovo tempo di calcio con il Tribeca Games Spotlight 2023

Nel corso del mese scorso abbiamo avuto modo di conoscere il calcio secondo il publisher di Untitled Goose Game: Despelote, un'avventura dalle tinte slice-of-life ambientata nell'Ecuador del 2001 e che ci porta a rivivere lo sport più amato nel mondo che unisce da tempo immemore le culture di tutto il mondo sotto un unico linguaggio.

Il Tribeca Games Spotlight 2023 è stato un momento fondamentale anche per l'avventura narrativa di Nightscape tra cielo e mitologia araba, ma ha permesso a tutti gli utenti del panorama videoludico di riporre nuovamente l'attenzione sul gioco. Grazie a Julian Cordero, Lead Developer & Programmer del titolo, vi è stato modo di conoscere nuovi dettagli dietro la realizzazione di un progetto che ha molto da raccontare.

Nel tentativo di raccontare la storia di un momento fondamentale per la possibile qualificazione dell'Ecuador alla Coppa del Mondo di quell'anno, Despelote promette agli utenti di farli immergere "Nelle strade e nei parchi di Quito attraverso gli occhi e le orecchie di Julian, un bambino di otto anni", con una prospettiva originale e che cerca di rappresentare al meglio una realtà tanto distante come quella di un Paese visto con gli occhi di un bambino.

"Driblate, passate e tirate il vostro pallone in giro per la città e vedete cosa succede quando lo calciate verso qualcuno. Sentite come cambia la città mentre l'Ecuador si avvicina più che mai alle qualificazioni per la Coppa del Mondo". La cultura del calcio è davvero sentita in Ecuador, come desccritto dallo stesso Lead Developer & Programmer di Despelote nel corso del Tribeca Games Spotlight 2023.