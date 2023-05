Despelote ci porta in Ecuador: il calcio secondo il publisher di Untitled Goose Game

Dopo aver proposto al pubblico avventure insolite come l'esilarante Untitled Goose Game e Firewatch (qui la nostra recensione di Firewatch), il publisher Panic presenta il nuovo e peculiare Despelote.

Avventura di stampo slice-of-life ambientata nell'Ecuador del 2001, il titolo è firmato da due soli autori: Julian Cordero e Sebastian Valbuena. Vestendo i panni di Julian, un bambino di otto anni, i giocatori di Despelote si ritrovano a vivere in prima persona le atmosfere della città di Quito, mentre il Paese sudamericano si appresta a celebrare la qualificazione ai Mondiali di calcio. E proprio il calcio è il grande protagonista di questa insolita avventura videoludica, i cui autori propongono a tratti una narrazione autobiografica.

Giocando a pallone tra i parchi e le vie di Quito, Julian e i suoi amici scoprono gli aspetti più nascosti della cittadina ecuadoregna, in un'avventura nostalgica e dal sapore agrodolce. Per presentare le atmosfere e il gameplay di Despelote, gli sviluppatori hanno confezionato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Al momento, Panic non ha ancora confermato una precisa data di lancio per Despelote, ma è già stato reso noto che il titolo approderà non solo su PC (via Steam), ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.