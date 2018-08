Desperados 3 annunciato alla Gamescom: il primo trailer trapela in anticipo sui tempi

E' trapelato online il trailer di debutto di Desperados III, nuovo episodio della serie omonima che verrà annunciato nella giornata di oggi, probabilmente durante la conferenza inaugurale della Gamescom 2018, in programma alle 11:00 (ora italiana).

Il video è stato pubblicato su YouTube per errore ed è stato rimosso dopo pochi minuti, tuttavia il sito russo Igromania lo ha ricaricato su VK in una versione in bassa qualità (risoluzione 480p). Pochissimi al momento i dettagli su Desperados III, sviluppato dallo studio tedesco Mimimi Games, noto per l'acclamato Shadow Tactics Blades Of The Shogun.

Desperados 3 sarà pubblicato da THQ Nordic nel 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, restiamo in attesa di ulteriori informazioni che non dovrebbero tardare ad arrivare.