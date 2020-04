Desperados 3: la Collector's Edition includerà un carillon, ecco tutti i contenuti

THQ Nordic ha annunciato la Collector's Edition di Desperados 3: l'edizione da collezione del gioco include le statuine di vari personaggi tra cui John Cooper, Kate O'Hara, Doc McCoy, Isabelle Moreau e Hector Mendoza, oltre ad un carillon e il Season Pass che darà accesso ai DLC pubblicati dopo il lancio.

Nello specifico questa edizione da collezione a tiratura limitata include cinque statuine da 6 pollici, un carillon che riproduce un brano della colonna sonora, artbook a colori, colonna sonora su CD, il Season Pass (con l'accesso a tre nuove missioni), otto cartoline e ovviamente il gioco, il tutto racchiuso in una confezione premium. E' possibile effettuare il preordine di Desperados 3 Collector's Edition presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo, l'uscita del gioco è prevista per l'estate 2020 su PC, PS4 e Xbox One.

Desperados III è un gioco tattico in tempo reale ambientato in un aspro scenario del selvaggio West. Assumi il controllo di una banda di criminali trasformandoli in un gruppo altamente funzionale di improbabili eroi ed eroine. Le loro forti e variegate personalità, lottano per cooperare, ma alla fine uniscono il loro potenziale per combinare le loro abilità e sfidare un nemico apparentemente superiore. Cacciati da spietati banditi e da corrotti uomini di legge, i Desperados devono ribaltare le sorti di ogni missione.