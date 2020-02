Desperados 3 esce in estate su PC, PS4 e Xbox One: nuovo video gameplay con Doc McCoy

Gli autori di Minimi Productions e le alte sfere di THQ Nordic fissano per l'estate del 2020 l'uscita di Desperados 3 su PC, PS4 e Xbox One. L'ultimo video gameplay ci informa inoltre che nel nuovo capitolo di questa storico strategico in salsa western ritroveremo anche Doc McCoy.

Di ritorno dai campi di battaglia della guerra civile americana, il tiratore scelto e medico proverà a dimenticare gli orrori a cui ha assistito diventando un cacciatore di taglie. Il Doc McCoy che reincontreremo indossando lo spolverino di John Cooper di Desperados 3 sarà perciò un uomo profondamente cambiato dalla guerra, ma sempre desideroso di mettersi al servizio dei suoi compagni d'avventura.

Il video confezionato da Mimini Productions si concentra appunto sulle dinamiche di gameplay che sperimenteremo nelle missioni che vedranno per protagonisti Doc e John, ciascuno con i propri set di equipaggiamenti che gli consentiranno di adottare delle tattiche uniche per avere la meglio sui nemici di turno.

Doc McCoy non sarà però l'unico personaggio da affiancare a Cooper: il nostro alter-ego potrà infatti contare sul supporto degli altri membri della banda di Desperados per andare in cerca di guai (e di diligenze da assaltare) nel corso di una serie di attività che si dipaneranno lungo una linea narrativa che, a detta dei suoi autori, promette di offrirci un'ampia varietà di soluzioni.