Desperados 3 gratis nel weekend su Steam, il nuovo regalo di THQ Nordic

THQ Nordic festeggia il suo decimo anniversario e oltre a regalare Titan Quest Anniversary Edition e Jagged Alliance Gold, la compagnia offre anche un free weekend di Desperados 3 su Steam, da oggi e fino al domenica 19 settembre.

Vi basterà andare sulla pagina Steam di Desperados 3 e cliccare sul pulsante Avvia Gioco per avviare subito il download e iniziare a giocare, per l'intero fine settimana il gioco completo è gratis ma attenzione, non resterà vostro per sempre e una volta superato il periodo indicato smetterà di funzionare, per continuare a giocare dovrete necessariamente acquistare il gioco.

C'è da dire che per tutto il weekend Desperados 3 è scontato del 60% su Steam, dunque se siete interessati potete comprarlo ad un prezzo davvero contenuto. Il 17 settembre alle 21:00 andrà un onda lo speciale THQ 10th Anniversary Showcase, saremo in diretta su Twitch dalle 20:00 per seguire l'evento, raggiungeteci per scoprire e commentare insieme a noi tutte le novità annunciate da THQ Nordic, la presentazione ufficiale parla di ben sei nuovi giochi da rivelare al pubblico.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Desperados 3, lo strategico a tema Western è stato pubblicato nel 2020 con discreto successo da parte di pubblico e critica, il weekend gratis è sicuramente un buon modo per rilanciare questo titolo.