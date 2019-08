Desperados 3: il nuovo trailer mostra il personaggio di Isabelle Moreau

Mentre il terzo capitolo di Desperados si avvicina sempre di più, THQ Nordic e Mimimi Games, gli sviluppatori del gioco, hanno diffuso un nuovo trailer del gioco, che introduce il personaggio di Isabelle Moreau.

La stessa THQ Nordic offre una breve descrizione del personaggio: "Nata e cresciuta a New Orleans, Isabelle ha appreso le tecniche occulte del voodoo. Può entrare nella mente dei nemici e controllarne le azioni. Inoltre, può stabilire un legame oscuro tra due nemici, che gli fa subire lo stesso destino, in modo che, ad esempio, se la gola di uno viene tagliata, anche l'altro morirà dissanguato. Ma questi poteri hanno un prezzo per Isabelle, un sacrificio di sangue che dovrà versare ogni volta che decide di usarli. E non può usare del sangue qualunque: dev'essere il suo".

Insomma un personaggio molto potente, e anche particolarmente interessante, per via della sua vulnerabilità. Che ne pensate?

Desperados 3 arriverà su PC entro la fine del 2019. Per approfondire potete dare un'occhiata al primo trailer di Desperados 3, e alla nostra anteprima di Desperados 3.