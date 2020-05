Desperados 3: il nuovo trailer presenta gameplay e caratteristiche dei personaggi

THQ Nordic ha pubblicato un lungo trailer che introduce i giocatori a Desperados 3, il nuovo capitolo dello strategico a tema western, spiegando le meccaniche di gioco dell'ultima fatica di Mimimi Productions.

Per chi non conosce il titolo, Desperados 3 permette ai giocatori di gestire una squadra di pistoleri mentre intraprendono una serie di missioni utilizzando le loro abilità uniche. Come nei migliori giochi di strategia l'elemento alla base del successo sta nella pianificazione e proprio come nella mitica serie Commandos, raggiungere gli obbiettivi delle varie missioni non sarà un'impresa facile.

Come si può vedere nel lungo trailer, Desperados 3 metterà a disposizione dei giocatori una grande varietà di armi, nonché strumenti e abilità uniche per ogni personaggio tra cui spiccano la capacità di tiro avanzata, lo spionaggio e persino il controllo mentale. L'uso sapiente di queste caratteristiche permetterà alla banda di sopravvivere nelle immense praterie del west.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Desperados 3 è recentemente entrato in fase gold ed uscirà il 16 giungo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine è disponibile il provato di Desperados 3.