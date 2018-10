Desperados 3: rivelati i requisiti minimi e raccomandati dell'edizione PC

THQ Nordic e Minimi Production, studio noto per l’apprezzato Shadow Tactics Blades Of The Shogun, hanno annunciato i requisiti temporanei minimi e raccomandati dell’edizione PC di Desperados 3, strategico in tempo reale a tema western annunciato con un breve trailer in occasione della GamesCom 2018.

Eccoli di seguito:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit or higher

Processore: Intel i3 4th-Generation 3.5GHz, AMD Quad-Core 3.9GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 570, AMD Radeon HD 6950, 2GB Vram

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX 9.0c e aggiornata con gli ultimi driver

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5 4th-Generation 3.5GHz, AMD Quad-Core 3.9GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 670, AMD Radeon HD 7870, 2GB Vram

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX 9.0c e aggiornata con gli ultimi driver

I requisiti minimi e consigliati potrebbero subire delle variazioni nei prossimi mesi.

Desperados 3 è ambientato nel Messico e negli Stati Uniti del 1870 e narra le vicende di una banda di pistoleri che combatte per sventare i piani di un magnate senza scrupoli. Il gioco non presenta ancora una data di uscita, sappiamo solamente che debutterà nel corso del 2019 su PC, Playstation 4 e Xbox One.